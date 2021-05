Il padre di Scamacca a Trigoria con una spranga: minacce e danni, denunciato

Nella serata di lunedì l'uomo si è introdotto nel Centro Sportivo Fulvio Bernardini con una spranga. Sono intervenute le forze dell'ordine

Paura e caos ieri a Trigoria, dove verso le 19.30 Emiliano Scamacca (papà di Gianluca) si è introdotto nel centro sportivo con una spranga danneggiando vistosamente le auto di alcuni dirigenti giallorossi (sembra quelle di Tiago Pinto, Lombardo e De Sanctis). Paura anche per i ragazzi del settore giovanile giallorossi che si stavano allenando proprio in quel momento sui vari campi del Fulvio Bernardini, messi subito al riparo da ogni pericolo dalla sicurezza del club. L'intervento degli agenti della polizia ha evitato ogni ulteriore brutta conseguenza.

Il papà di Scamacca (che indossava una felpa del Sassuolo Calcio) era infatti fuori di sé, minacciando tutti i presenti nel centro sportivo. Scamacca, di proprietà del Sassuolo e in prestito al Genoa, è cresciuto nel settore giovanile della Roma, prima di trasferirsi in Olanda, al Psv Eindhoven, nel 2015, a soli 16 anni. Ignoti ancora i motivi del gesto. Papà Scamacca è stato poi portato dagli agenti del commissariato Esposizione-Eur in ospedale. Poi è scattata la denuncia per danneggiamenti.