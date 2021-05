Giudice Sportivo: la decisione su Dragowski, fermato anche Pezzella

I due viola salteranno l'ultima giornata di campionato a Crotone. Due assenze per squalifica anche tra le fila della squadra di Cosmi

Un turno di stop anche per il capitano viola German Pezzella, in diffida prima della partita di domenica scorsa e ammonito. Da segnalare anche le due assenze in casa Crotone: contro la Fiorentina non ci saranno Magallan e Golemic (una giornata comminata ad entrambi).