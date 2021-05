Dragowski furioso a fine partita: interviene Pradè (dalla tribuna) per calmarlo

Secondo quanto riportato da Dazn, in finale di Fiorentina-Napoli non è stato dei più tranquilli...

Se da una parte Zielinski e Insigne incensavano Ribery, poco più in là il nervosismo la faceva da padrone. Come riporta Dazn, infatti, il portiere gigliato Bartlomiej Dragowski era una furia ed al fischio finale è voluto rientrare in campo abbastanza nervoso, per spiegare le proprie ragioni alla terna arbitrale. Cosa che non gli dovrebbe esser riuscita, a causa dell'intervento di alcuni dirigenti viola, in primis Daniele Pradè, il quale dalla tribuna si è avvicinato al campo cercando di ripristinare la calma dell'estremo difensore polacco.