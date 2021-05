Polonia, Sousa boccia Dragowski. La sua stagione è definitivamente finita

Il portiere della Fiorentina è stato escluso dai convocati per l'Europeo: Sousa sceglie Skorupski con Szczesny e Fabianski

Addio Europeo per Bartlomiej Dragowski. L'ex tecnico viola Paulo Sousa, oggi Ct della Polonia, ha infatti diramato la lista dei convocati che non prevede il portiere della Fiorentina. Szczesny, Skorupski e Fabianski sono le scelte per il ruolo, con Majecki del Monaco come "riserva".