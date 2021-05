Cecchi: “Vlahovic resta se arriva Gattuso. Tifare contro la Juve? Meraviglioso”

Il giornalista de La Nazione ha parlato a Radio Bruno

"Non era rigore quello dato al Napoli come non lo erano quelli visti in Juve-Inter. Milenkovic prende la maglia ma non danneggia l'azione, Rrahmani cade perché trattenuto o perché si butta? Il serbo fa una sciocchezza, ma il kosovaro fa una furbata. Ieri è stata partita vera fra Fiorentina e Napoli. Mi è dispiaciuto perdere, ma quando ho visto che la Juve era fuori dalla Champions League ero contento. Prima voglio vincere io, ma se l'avversario non vince sono contento lo stesso. Tifare contro la Juve non è provinciale, è meraviglia pura."