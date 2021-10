Gori: “Mio gioco simile a quello di Torres. Lavoro per segnare sempre di più”

Il talento made in Florence: "Lavoro per fare più gol possibile e se arrivasse il titolo di capocannoniere sarebbe bellissimo"

Cinque reti e due assist in dieci partite. Il Cosenza si coccola Gabriele Gori, centravanti classe '99 in prestito dalla Fiorentina. Lo stesso attaccante ha rilasciato questo pomeriggio alcune dichiarazioni a Sky Sport, eccole: "Il direttore ha fatto un ottimo lavoro in due settimane dopo il ripescaggio e anche il mister sta facendo ottimamente la sua parte. In poco tempo siamo riusciti a conoscerci formando un bel gruppo, speriamo di continuare così e fare sempre meglio".