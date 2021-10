Bucciantini: “Potenziale tracciato ma inespresso. Vlahovic? Adesso serve Gori”

Marco Bucciantini ha commentato così la situazione in casa viola dopo la sconfitta di ieri sera contro i biancocelesti

Marco Bucciantini, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni del Pentasport per commentare la situazione viola dopo la sconfitta contro la Lazio di Sarri . Ecco le sue parole:

"Senza Nico ti manca qualcosa. La prestazione c'è stata, anche se alcuni giocatori rendono il gruppo più unito e forte rispetto ad altri. Ci manca qualcosa in attacco. Sottil incide di più a partita in corso, dall'inizio è ancora indietro dal punto di vista tattico. La Fiorentina ha già incontrato 5 delle big, mancano solo il Milan e la Juve. Poi nel finale del girone d'andata possiamo migliorare i nostri numeri. Questa squadra ha un potenziale tracciato ma inespresso, la mentalità c'è. Adesso bisogna imparare ad esprimerla al meglio. Servono tutti, soprattutto Castrovilli".

Sul futuro di Vlahovic: "La Fiorentina non deve rinunciare a Vlahovic a Gennaio, bisogna tenerlo fino alla fine e accanto mettergli un giovane, per esempio Gori. Può crescere allenandosi con i campioni e con Italiano. Venderlo a Gennaio sarebbe una mossa da squadra disperata, non ambiziosa".