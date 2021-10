Torreira su IG: “Non era il risultato che volevamo. Ma c’è una buona notizia”

Il centrocampista sui social prova a guardare oltre: "Sforzo, unione e lavoro"

Lucas Torreira, tra i più positivi nella sconfitta della Fiorentina di ieri sera all'Olimpico, ha commentato così il risultato su instagram: "Non era il risultato per cui siamo venuti. La buona notizia è che presto avremo un'altra opportunità per dimostrare che possiamo tornare alla vittoria. Sforzo, unione e lavoro! Andiamo squadra!"