Gori non si ferma più: gol numero 5, ora insidia Lucca

L'attaccante della Fiorentina aveva segnato solo 3 gol in tutto lo scorso campionato col Vicenza. E' l'anno dell'esplosione?

Gabriele Gori continua a segnare e mettersi in mostra in questo primo scorcio del campionato di Serie B. L'attaccante classe '99 della Fiorentina, in prestito al Cosenza, ha segnato anche oggi contro la Ternana (prima di aver servito l'assist per il terzo gol) incrementando il suo bottino che ora recita 5 gol in 10 presenze [LEGGI]. In una squadra costruita per la salvezza. Nella classifica marcatori, Gori si porta ad una sola rete di distanza da Lorenzo Lucca, il bomber del Pisa chiacchieratissimo sul mercato, e Mulattieri del Crotone, entrambi a quota 6.