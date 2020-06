Gasperini non ci sta e replica: “Polemica brutta e offensiva. Ho scoperto il virus solo a maggio”

Gianpiero Gasperini alza la voce e replica alle pesanti accuse del Valencia “Ha messo a repentaglio la salute di molte persone”, e all’appello alla Uefa della stessa società spagnola (CLICCA QUA). Il tecnico atalantino ha parlato così ai microfoni di Sky Sport

So di aver rispettato tutti i protocolli, è una polemica veramente offensiva, brutta. Non ho mai fatto tamponi, quando abbiamo fatto i test sierologici a maggio ho scoperto di aver contratto il virus. Ritornando indietro nel tempo, penso che quello sia stato il periodo dei malesseri, ma non ho mai avuto febbre o problemi polmonari. Suppongo che sia stato quello il periodo. Quando sono partito da Bergamo stavo bene