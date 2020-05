Valencia contro Gasperini: “Sorpresi dal tecnico, ha messo a repentaglio la salute di molte persone”

Il Valencia ha fatto uscire un comunicato ufficiale, dove ha commentato le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, che ha dichiarato di essere andato in panchina in Champions League nella gara tra Dea e spagnoli, nonostante le sue condizioni di salute non fossero ottimali:

“Dopo le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, apparse questa domenica sulla stampa italiana, il Valencia esprime pubblicamente la sua sorpresa per il fatto che l’allenatore della squadra rivale negli ottavi di finale di Champions League riconosca che, tanto il giorno precedente quanto il giorno della partita, il 10 marzo al Mestalla fosse consapevole di soffrire sintomi presumibilmente compatibili con il Coronavirus senza prendere misure preventive, mettendo a rischio, nel caso, numerose persone durante il suo viaggio e la sua permanenza a Valencia. Bisogna ricordare che questa partita è stata disputata a porte chiuse, rispettando misure restrittive ben precise, prescritte dalle autorità sanitarie spagnole per prevenire il rischio di contagio per Covid-19, proprio in presenza di persone provenienti da una zona già qualificata pubblicamente a rischio”