Caso Gasperini, il Valencia va fino in fondo: “L’Uefa intervenga”

Non si è ancora chiuso il caso Gasperini-Valencia. Dopo l'intervista rilasciata dal tecnico dell'Atalanta e la replica ufficiale del club spagnolo (LEGGI QUI), arrivano ulteriori aggiornamenti. Secondo quanto riporta Marca, infatti, lo stesso Valencia vuole andare fino in fondo e avrebbe sollecitato l'intervento della Uefa ma anche delle autorità sanitarie italiane. Vorrebbero che fosse preso un provvedimento di qualche tipo nei confronti di Gian Piero Gasperini per il suo comportamento giudicato poco responsabile.