Gasperini rivela: “Ho avuto il Coronavirus, pensavo di morire”

Gian Piero Gasperini si è confessato alla Gazzetta dello Sport nel corso di di una lunga intervista che ha toccato molti argomenti. All’interno, anche alcune rivelazioni inaspettate sulla vita privata del tecnico di Grugliasco:

Dieci giorni fa i test sierologici hanno confermato che ho avuto il Covid-19. Il giorno prima della partita di Valencia stavo male, il pomeriggio della partita peggio. Non sentivo la febbre ma mi sentivo a pezzi, ho pensato alla morte. Avevo perso il gusto, la colomba mi sembrava pane. Ma in assenza di febbre non ho mai fatto il tampone.