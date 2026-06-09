"Meriterei una medaglia". Dino Zoff non dimentica le difficoltà del campionato 2004/05 quando la Fiorentina lo chiamò a gennaio per condurre la squadra alla salvezza. Fu una stagione travagliatissima, con tanti errori arbitrali, i famosi "cattivi pensieri" e poi i controversi strascichi legati a Calciopoli.
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Zoff e la salvezza con la Fiorentina: “Da medaglia. Avevamo tutti contro”
Dino Zoff ricorda l'esperienza alla Fiorentina nel 2004/05, la sua ultima da allenatore
Intervistato oggi dal Corriere dello Sport, l'ex portiere campione del mondo ha risposto così alla domanda sulla sua carriera da allenatore, conclusa proprio nel 2005 dopo le due precedenti esperienze con Juventus e Lazio, oltre che alla guida dell'Italia.
Le parole di Zoff—
Non ho mai avuto una grande spinta mediatica. Ma l’ultima esperienza è stata una delle più belle soddisfazioni. Salvare quella Fiorentina non fu facile, avevamo molta gente contro. Meriterei una medaglia.
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