Zaniolo-Udinese, niente intesa. La Juventus ci pensa come piano b

Tensione nell'aria tra l'Udinese e Nicolò Zaniolo. Tutto nasce dalla diversa visione sul contratto del ragazzo. Zaniolo vorrebbe un rinnovo con aumento, mentre i friulani sono fermi sulla loro posizione. Per questo il mercato attorno a Zaniolo si muove, come scrive Tuttosport. La Juventus segue l'ex attaccante della Fiorentina. Zaniolo è il piano b per la trequarti, con Brahim Diaz che resta il sogno per la dirigenza juventina.