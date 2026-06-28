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Zaniolo-Udinese, niente intesa. La Juventus ci pensa come piano b

Zaniolo
Nicolò Zaniolo potrebbe diventare un obiettivo della Juventus
Redazione VN

Tensione nell'aria tra l'Udinese e Nicolò Zaniolo. Tutto nasce dalla diversa visione sul contratto del ragazzo. Zaniolo vorrebbe un rinnovo con aumento, mentre i friulani sono fermi sulla loro posizione. Per questo il mercato attorno a Zaniolo si muove, come scrive Tuttosport. La Juventus segue l'ex attaccante della Fiorentina. Zaniolo è il piano b per la trequarti, con Brahim Diaz che resta il sogno per la dirigenza juventina.

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