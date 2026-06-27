Eugenio Fascetti, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato della situazione che coinvolge la Nazionale a Il Quotidiano di Puglia. Queste le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Fascetti: “Voto Conte come ct dell’Italia. Mancini? Lascio rispondere gli altri”
altre news
Fascetti: “Voto Conte come ct dell’Italia. Mancini? Lascio rispondere gli altri”
Le parole di Eugenio Fascetti, ex allenatore della Fiorentina nel 2002, sul futuro della Nazionale Italiana
Come prossimo ct io dico decisamente Conte. Sa quello che vuole e come ottenerlo. Ci vuole un rinnovamento sulle file di un grande equilibrio. Deve cominciare a vincere, deve far giocare come sa fare lui. Di nuovo non si sta ancora vedendo niente. Il calcio comunque vive sempre i suoi periodi. Mancini? Lascio rispondere gli altri.
Su Malagò—
È difficile fare delle previsioni. Aspettiamo a giudicare e speriamo che questa nuova fase sia quella del rilancio della Nazionale. Speriamo che qualcosa cambi in meglio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA