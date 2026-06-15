Zaniolo rimane in Serie A, ufficiale il riscatto dell’Udinese: il comunicato

Nicolò Zaniolo rimane in Serie A. L'ex calciatore della Fiorentina, ritrovatosi in bianconero, ha firmato un contratto fino al 2029. Cinque milioni di euro al club turco, che mantiene anche il 50% sulla rivendita. Il comunicato:

Il calciatore ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2029.

Dopo l’esperienza maturata in Friuli nell’ultima stagione, Zaniolo proseguirà il proprio percorso in bianconero, confermando la volontà condivisa di dare continuità a un progetto tecnico fondato su qualità, ambizione e crescita.

Nel corso dell’ultimo campionato, il fantasista ha collezionato 32 presenze, con 5 gol e 5 assist, in campionato (con un gol anche in Coppa Italia) offrendo un contributo significativo al percorso della squadra e confermando le proprie qualità all’interno del gruppo.