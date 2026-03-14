Dopo che ormai la storia tra Dusan Vlahovic e la Juventus sembrava essere arrivata al capolinea, nelle ultime settimane sta emergendo la notizia secondo la quale le due parti avrebbero riaperto il discorso rinnovo. L'infortunio subito dal centravanti serbo, nonché il rendimento non eccelso avuto nell'ultimo anno e mezzo, ha ridotto, diciamo, l'appeal che vantava su alcuni club esteri, anche importanti. Dal canto suo, la società bianconera vorrebbe comunque prolungargli il contratto, considerando che quest'estate dovrà rivoluzionare mezza squadra, attacco compreso.
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Vlahovic-Juventus, il rinnovo non è poi così certo. Dalla Spagna pensano al serbo
L'entourage del centravanti serbo sta trattando con il club bianconero l'eventuale prolungamento, ma...
Si parla allora di un rinnovo per due stagioni come riporta gazzetta.it, ma attenzione a quello che può succedere a Robert Lewandowski al Barcellona: l'attaccante polacco è dato in partenza proprio verso l'Italia e proprio verso la Juve (o il Milan). Ecco che allora i catalani potrebbero pensare a Vlahovic: "E' un giocatore molto forte - ha detto Joan Laporta, presidente blaugrana, in questi giorni - ma non c'è alcuna trattativa in corso per il momento".
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