Vlahovic-Juventus, il rinnovo non è poi così certo. Dalla Spagna pensano al serbo

Dopo che ormai la storia tra Dusan Vlahovic e la Juventus sembrava essere arrivata al capolinea, nelle ultime settimane sta emergendo la notizia secondo la quale le due parti avrebbero riaperto il discorso rinnovo. L'infortunio subito dal centravanti serbo, nonché il rendimento non eccelso avuto nell'ultimo anno e mezzo, ha ridotto, diciamo, l'appeal che vantava su alcuni club esteri, anche importanti. Dal canto suo, la società bianconera vorrebbe comunque prolungargli il contratto, considerando che quest'estate dovrà rivoluzionare mezza squadra, attacco compreso.