Prosinecki: “Dzeko alla Fiorentina ha deluso, ma è il miglior bosniaco di sempre”

Edin Dzeko è una leggenda del calcio moderno, uno dei miglio attaccanti europei degli ultimi anni. La sua avventura a Firenze non ha rispettato le aspettative, anche se allo Schalke l'ex Roma ha recuperato la sua vena realizzativa. Proprio di lui ha parlato Robert Prosinecki , a Diretta.it. Le sue dichiarazioni:

"Ha 39 anni, ed alla Fiorentina non è andato bene. Ma è un goleador nato. con più di 50 gol in tutti i campionati in cui ha giocato. Manchester City-Roma-Inter, impressionante. Nonostante sia 1.90 ha una grande tecnica. Per la sua nazionale è importante, probabilmente il migliore di sempre"