Vlahovic: Italiano può attendere, ed intanto si offre al Barcellona

Dusan Vlahovic sta cercando una nuova squadra per ripartire, dopo i 4 anni e mezzo alla Juventus. Il serbo per adesso non sembra avere un grandissimo mercato, con il Besiktas che è la squadra più interessata all'ex Fiorentina. Come scrive il Mundo Deportivo, Vlahovic ha messo in stand-by la proposta dei turchi. Il suo entourage lo ha proposto anche al Barcellona. I Blaugrana valuteranno la posizione del giocatore, dopo aver lasciato partire Lewandowski come numero 9.