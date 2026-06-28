Dusan Vlahovic sta cercando una nuova squadra per ripartire, dopo i 4 anni e mezzo alla Juventus. Il serbo per adesso non sembra avere un grandissimo mercato, con il Besiktas che è la squadra più interessata all'ex Fiorentina. Come scrive il Mundo Deportivo, Vlahovic ha messo in stand-by la proposta dei turchi. Il suo entourage lo ha proposto anche al Barcellona. I Blaugrana valuteranno la posizione del giocatore, dopo aver lasciato partire Lewandowski come numero 9.
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Vlahovic: Italiano può attendere, ed intanto si offre al Barcellona
Dusan Vlahovic non ha ancora deciso il proprio futuro. Ed intanto i suoi agenti lo propongono al Barcellona
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