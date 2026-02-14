Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola VIDEO – Bove dopo il ritorno: “Bellissimo sentire il campo di nuovo”

altre news

VIDEO – Bove dopo il ritorno: “Bellissimo sentire il campo di nuovo”

Edoardo Bove
Le parole di Bove dopo il ritorno in campo
Redazione VN

"È una sensazione molto bella, sentire di nuovo il campo". Ecco le parole di Edoardo Bove, ex centrocampista della Fiorentina, che racconta il suo ritorno al calcio dopo il malore subito in campo durante la partita Fiorentina-Inter del 1° dicembre 2024. 

 

Leggi anche
FOTO – Bove, il ritorno più bello: di nuovo in campo dopo 440 giorni
Still: “Bove sarà in panchina, non vede l’ora di ripartire. Sta tornando in forma”

© RIPRODUZIONE RISERVATA