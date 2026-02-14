VIDEO – Bove dopo il ritorno: “Bellissimo sentire il campo di nuovo”

"È una sensazione molto bella, sentire di nuovo il campo". Ecco le parole di Edoardo Bove, ex centrocampista della Fiorentina, che racconta il suo ritorno al calcio dopo il malore subito in campo durante la partita Fiorentina-Inter del 1° dicembre 2024.
