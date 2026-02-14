Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola Still: “Bove sarà in panchina, non vede l’ora di ripartire. Sta tornando in forma”

altre news

Still: “Bove sarà in panchina, non vede l’ora di ripartire. Sta tornando in forma”

Bove
Le parole dell'allenatore del Watford sul rientro di Edoardo Bove
Redazione VN

Oggi il Watford affronta il Preston. Sarà una partita speciale per l'ex viola Edoardo Bove che torna convocabile dopo un lungo periodo di stop. Queste le parole di Ed Still, tecnico del Watford, sul giocatore:

Sarà in panchina e sono davvero contento che ci possa essere. È un giocatore di alto livello, lo ha dimostrato in Italia. È stato fuori per molto tempo, ma non vede l'ora di ripartire. Il suo tempo di gioco sarà limitato questa settimana e probabilmente anche nelle prossime due perché dobbiamo farlo entrare in forma. Ma sono davvero contento di poterlo avere in panchina.

Leggi anche
“Welcome star” ma fuori lista: l’incredibile coreografia per Pablo Mari e compagni
Bertoni: “La salvezza costerà molti sacrifici. Vanoli? Non ha colpe evidenti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA