Oggi il Watford affronta il Preston. Sarà una partita speciale per l'ex viola Edoardo Bove che torna convocabile dopo un lungo periodo di stop. Queste le parole di Ed Still, tecnico del Watford, sul giocatore:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Still: “Bove sarà in panchina, non vede l’ora di ripartire. Sta tornando in forma”
altre news
Still: “Bove sarà in panchina, non vede l’ora di ripartire. Sta tornando in forma”
Le parole dell'allenatore del Watford sul rientro di Edoardo Bove
Sarà in panchina e sono davvero contento che ci possa essere. È un giocatore di alto livello, lo ha dimostrato in Italia. È stato fuori per molto tempo, ma non vede l'ora di ripartire. Il suo tempo di gioco sarà limitato questa settimana e probabilmente anche nelle prossime due perché dobbiamo farlo entrare in forma. Ma sono davvero contento di poterlo avere in panchina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA