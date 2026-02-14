Dopo 440 giorni di attesa, Edoardo Bove è finalmente tornato a calcare un terreno di gioco da professionista, dopo il malore accusato durante la sfida tra Fiorentina e Inter del 1° dicembre 2024. Il centrocampista ha fatto il suo rientro nel 2-2 del Watford, riabbracciando il calcio giocato dopo mesi difficili, tra paura, riabilitazione e nuove prospettive.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola FOTO – Bove, il ritorno più bello: di nuovo in campo dopo 440 giorni
altre news
FOTO – Bove, il ritorno più bello: di nuovo in campo dopo 440 giorni
Bove torna in campo oltre un anno dopo il malore di Fiorentina-Inter del 1° dicembre 2024: il centrocampista entra nel 2-2 del Watford
Il suo ingresso è arrivato all’86’, pochi minuti appena, ma carichi di significato. Un pallone toccato, qualche corsa, la normalità ritrovata. Non serviva altro: il risultato passa in secondo piano, perché la vera vittoria è stata rivedere Bove lì dove voleva essere, di nuovo protagonista sul campo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA