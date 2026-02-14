Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola FOTO – Bove, il ritorno più bello: di nuovo in campo dopo 440 giorni

altre news

FOTO – Bove, il ritorno più bello: di nuovo in campo dopo 440 giorni

Edoardo Bove
Bove torna in campo oltre un anno dopo il malore di Fiorentina-Inter del 1° dicembre 2024: il centrocampista entra nel 2-2 del Watford
Redazione VN

Dopo 440 giorni di attesa, Edoardo Bove è finalmente tornato a calcare un terreno di gioco da professionista, dopo il malore accusato durante la sfida tra Fiorentina e Inter del 1° dicembre 2024. Il centrocampista ha fatto il suo rientro nel 2-2 del Watford, riabbracciando il calcio giocato dopo mesi difficili, tra paura, riabilitazione e nuove prospettive.

Il suo ingresso è arrivato all’86’, pochi minuti appena, ma carichi di significato. Un pallone toccato, qualche corsa, la normalità ritrovata. Non serviva altro: il risultato passa in secondo piano, perché la vera vittoria è stata rivedere Bove lì dove voleva essere, di nuovo protagonista sul campo.

Leggi anche
Still: “Bove sarà in panchina, non vede l’ora di ripartire. Sta tornando in forma”
“Welcome star” ma fuori lista: l’incredibile coreografia per Pablo Mari e compagni

© RIPRODUZIONE RISERVATA