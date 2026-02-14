FOTO – Bove, il ritorno più bello: di nuovo in campo dopo 440 giorni

Dopo 440 giorni di attesa, Edoardo Bove è finalmente tornato a calcare un terreno di gioco da professionista, dopo il malore accusato durante la sfida tra Fiorentina e Inter del 1° dicembre 2024. Il centrocampista ha fatto il suo rientro nel 2-2 del Watford, riabbracciando il calcio giocato dopo mesi difficili, tra paura, riabilitazione e nuove prospettive.