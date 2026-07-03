Paolo Vanoli perde un componente del suo staff tecnico dopo l'esperienza alla guida della Fiorentina. Cristian Ceballos, collaboratore dell'allenatore viola nella scorsa stagione, ha infatti deciso di intraprendere una nuova avventura.
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Vanoli non trova squadra, ma un suo collaboratore sì: rimarrà in Serie A
Paolo Vanoli perde un componente del suo staff tecnico dopo l'esperienza alla guida della Fiorentina
Il tecnico spagnolo entrerà a far parte dello staff del Parma, dove affiancherà il connazionale Carlos Cuesta nel ruolo di viceallenatore.
L'ufficialità è arrivata dallo stesso Ceballos, che ha aggiornato il proprio profilo Instagram indicando il nuovo incarico di assistant coach del Parma.
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