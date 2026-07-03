Il futuro di Michael Kayode sarà ancora in Premier League. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, l’ex terzino della Fiorentina ha infatti firmato il rinnovo di contratto con il Brentford fino al 2032, allontanando definitivamente le voci su un possibile ritorno in Serie A in questa sessione di mercato.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Kayode, niente ritorno in Italia: il Brentford lo blinda fino al 2032!
altre news
Kayode, niente ritorno in Italia: il Brentford lo blinda fino al 2032!
L'avventura inglese di Micheal Kayode continua: dopo una stagione da assoluto protagonista il Brentford lo blinda
Dopo un’ottima di stagione in Inghilterra, il club londinese ha deciso di puntare con decisione sul classe 2004, premiandolo con un nuovo accordo di lunga durata. Secondo il portale di Transfermarkt, in circa un anno e mezzo dal suo addio alla Fiorentina, Kayode ha più che raddoppiato il suo valore di mercato. In Inghilterra è arrivato per circa 17/18 milioni. Oggi ne vale circa 40.
© RIPRODUZIONE RISERVATA