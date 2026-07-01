Dopo sei anni termina l'esperienza di Emiliano Bigica al Sassuolo. Il comunicato della società neroverde:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Bigica lascia il Sassuolo Primavera: ecco dove allenerà
altre news
Bigica lascia il Sassuolo Primavera: ecco dove allenerà
Nuova avventura per l'ex viola
Il Sassuolo Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto di prestazione sportiva con l’allenatore della Primavera Emiliano Bigica. La società desidera ringraziare il tecnico per la professionalità e il lavoro svolto durante il suo periodo in neroverde, augurandogli le migliori fortune umane e professionali
Per l'ex viola, sia da calciatore che da allenatore in Primavera, c'è un'altra panchina nel settore giovanile. Secondo Sky Sport, infatti, Bigica sarà il nuovo allenatore dell'Inter Primavera al posto di Benito Carbone. Nei giorni scorsi il tecnico era stato accostato anche allo Spezia in Serie C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA