Bigica lascia il Sassuolo Primavera: ecco dove allenerà

Dopo sei anni termina l'esperienza di Emiliano Bigica al Sassuolo . Il comunicato della società neroverde:

Per l'ex viola, sia da calciatore che da allenatore in Primavera, c'è un'altra panchina nel settore giovanile. Secondo Sky Sport, infatti, Bigica sarà il nuovo allenatore dell'Inter Primavera al posto di Benito Carbone. Nei giorni scorsi il tecnico era stato accostato anche allo Spezia in Serie C.