Barak saluta la Sampdoria: “Non è stata una stagione facile, vi ringrazio”

Antonin Barak ha salutato la Sampdoria. Il ceco doveva essere un rinforzo importante per i blucerchiati, ma la sua stagione è stata piena di alti e bassi, anche per qualche infortunio. L'ex Verona tornerà alla Fiorentina, ma prima ha voluto salutare i tifosi della Doria:

Vi vorrei ringraziare per opportunità anche in momento difficile del club e la vostra storia gloriosa, indossare la vostra bellissima maglia. Non era una stagione semplice a livello personale e di squadra, ma anche in un momento così, avrò tanti belli ricordi e non dimenticherò. Con orgoglio vi auguro solo il meglio e farò il tifo per gli vostri colori.