"Per tutto quello che avete fatto con la nostra maglia, grazie ragazzi". Con questo messaggio il Sassuolo ha salutato tutti i giocatori in prestito che faranno rientro nei propri club di appartenenza.
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“Grazie ragazzi!”. Il Sassuolo saluta Nzola e non solo. L’attaccante torna a Firenze
Il Sassuolo saluta Nzola, cosa ne sarà del futuro dell'attaccante?
Tra questi c'è anche Mbala Nzola. L'attaccante farà ritorno al Viola Park, dove ritroverà proprio Fabio Grosso. Magari l'ottimo rapporto tra i due potrebbe aprire uno spiraglio per la sua permanenza, anche se per adesso rimane molto complicato come scenario.
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