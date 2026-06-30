Scontro totale tra il Flamengo e l'ex viola Gerson: il club brasiliano ha infatti citato in giudizio l'ex centrocampista di Roma e Fiorentina (oggi al Cruzeiro) e l'agenzia del padre-procuratore, la FGM Sports. Alla base della battaglia legale c'è il trasferimento del giocatore allo Zenit San Pietroburgo nel 2025, che secondo la società carioca sarebbe stato orchestrato e concordato con largo anticipo rispetto alle trattative ufficiali.
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VIOLA NEWS altre news ex viola Gerson-Flamengo finisce in tribunale. Chiesto risarcimento milionario al ragazzo
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Gerson-Flamengo finisce in tribunale. Chiesto risarcimento milionario al ragazzo
Accuse pesanti da parte del Flamengo che decide di citare in giudizio l'ex viola Gerson e l'agenzia del padre-agente
Il Flamengo accusa il calciatore di violazione contrattuale e l'agenzia di aver diffuso informazioni false, contestando anche la risoluzione anticipata dell'accordo sui diritti d'immagine che sarebbe dovuto durare fino al 2030. Per i danni economici subiti da questa rottura, il club chiede ora un risarcimento di circa 7,2 milioni di euro in una disputa destinata a risolversi solo in tribunale.
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