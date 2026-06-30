Gerson-Flamengo finisce in tribunale. Chiesto risarcimento milionario al ragazzo

Scontro totale tra il Flamengo e l'ex viola Gerson: il club brasiliano ha infatti citato in giudizio l'ex centrocampista di Roma e Fiorentina (oggi al Cruzeiro) e l'agenzia del padre-procuratore, la FGM Sports. Alla base della battaglia legale c'è il trasferimento del giocatore allo Zenit San Pietroburgo nel 2025, che secondo la società carioca sarebbe stato orchestrato e concordato con largo anticipo rispetto alle trattative ufficiali.