L'ex Fiorentina Marco Nappi, ai canali ufficiali del club, ha parlato della sua esperienza in maglia viola:
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VIOLA NEWS altre news ex viola Nappi: “Oggi manca l’esterno che salta l’uomo. Foca monaca? Tutto istinto”
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Nappi: “Oggi manca l’esterno che salta l’uomo. Foca monaca? Tutto istinto”
Il ricordo di Marco Nappi sui suoi momenti alla Fiorentina
Ho ricordi bellissimi a Firenze, sono indelebili in una piazza fantastica. Ho esordito con la Sampdoria, ricordo ancora la partita strepitosa che feci. I tifosi mi hanno subito acclamato, era quello che volevo. Mi ha dato gioia vedere la Fiorentina uscire da questo periodo difficile. Per entrare nel cuore dei tifosi serve onorare la maglia con impegno e sudore. Per me Firenze non è una piazza difficile, è normale che se le cose vanno male i tifosi soffrano. Oggi manca l'esterno che salta l'uomo, che va in velocità. Rimpianto? Non aver vinto la Coppa Uefa.
Foca monaca—
Non l'avevo pensata, loro attaccavano da tutte le parti. Mi rimase la palla sulla testa e per portarla via dalla nostra area mi sono inventato questa cosa. È stato istinto, niente circo, solo un gesto tecnico.
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