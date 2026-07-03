Kayode: “Brentford? Ho aspettato per anni un’opportunità del genere”

Dopo la firma, il classe 2004 ha espresso tutta la sua soddisfazione ai canali ufficiali del Brentford: «Fin dal primo giorno ho percepito questo club come una vera famiglia. Il mio desiderio era restare qui e continuare questo percorso. È come se avessi aspettato per anni un'opportunità del genere e, da quando sono arrivato, è stato tutto straordinario».