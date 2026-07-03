Michael Kayode proseguirà la sua avventura al Brentford. L'ex terzino della Fiorentina, arrivato in Inghilterra dopo la crescita nel settore giovanile viola e l'esperienza in prima squadra, ha rinnovato il proprio contratto con il club inglese fino al 2032.
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VIOLA NEWS altre news ex viola Kayode: “Brentford? Ho aspettato per anni un’opportunità del genere”
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Kayode: “Brentford? Ho aspettato per anni un’opportunità del genere”
Le parole di Kayode dopo il rinnovo
Dopo la firma, il classe 2004 ha espresso tutta la sua soddisfazione ai canali ufficiali del Brentford: «Fin dal primo giorno ho percepito questo club come una vera famiglia. Il mio desiderio era restare qui e continuare questo percorso. È come se avessi aspettato per anni un'opportunità del genere e, da quando sono arrivato, è stato tutto straordinario».
Kayode ha poi parlato della propria crescita e del rapporto con i tifosi:«In questi mesi sono migliorato sia come calciatore che come persona, ed è un aspetto a cui tengo molto. Sono grato ai nostri tifosi: il loro sostegno è stato fondamentale e senza di loro oggi non sarei qui a firmare questo nuovo contratto».
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