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Kayode: “Brentford? Ho aspettato per anni un’opportunità del genere”

Kayode: “Brentford? Ho aspettato per anni un’opportunità del genere” - immagine 1
Le parole di Kayode dopo il rinnovo
Redazione VN

Michael Kayode proseguirà la sua avventura al Brentford. L'ex terzino della Fiorentina, arrivato in Inghilterra dopo la crescita nel settore giovanile viola e l'esperienza in prima squadra, ha rinnovato il proprio contratto con il club inglese fino al 2032.

Dopo la firma, il classe 2004 ha espresso tutta la sua soddisfazione ai canali ufficiali del Brentford: «Fin dal primo giorno ho percepito questo club come una vera famiglia. Il mio desiderio era restare qui e continuare questo percorso. È come se avessi aspettato per anni un'opportunità del genere e, da quando sono arrivato, è stato tutto straordinario».

Kayode ha poi parlato della propria crescita e del rapporto con i tifosi:«In questi mesi sono migliorato sia come calciatore che come persona, ed è un aspetto a cui tengo molto. Sono grato ai nostri tifosi: il loro sostegno è stato fondamentale e senza di loro oggi non sarei qui a firmare questo nuovo contratto».

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