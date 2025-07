Una vecchia conoscenza e un obiettivo viola pronti al trasferimento in Arabia

Adli e Bennacer fanno parte di quei giocatori ormai fuori dai piani del Milan , che ha deciso di non puntare su di loro in vista della prossima stagione. Nelle prossime ore la situazione potrebbe cominciare a muoversi: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbero infatti arrivati i primi sondaggi esplorativi da parte di alcuni club dell’Arabia Saudita.

Entrambi, per motivi diversi, sono stati nella bocca di tifosi viola e addetti ai lavori del club di Commisso. Se per Yacine Adli, il mancato riscatto ha chiuso definitivamente le porte della Fiorentina, dopo una discreta annata insieme a Raffaele Palladino, per Ismael Bennacer si è trattata di una voce di mercato che lo avvicinava alla formazione di Stefano Pioli, come nuovo regista.