CorSport: “Bennacer non convince la società. Asllani? Valutazione elevata”

Ismaël Bennacer e Kristjan Asllani restano sullo sfondo tra i nomi seguiti dalla Fiorentina per rinforzare il centrocampo, ma al momento le loro piste appaiono defilate. Bennacer, in uscita dal Milan, è stato uno dei primi profili indicati da Stefano Pioli, che lo conosce bene, ma non ha trovato piena convinzione all’interno della dirigenza viola. La clausola rescissoria da 50 milioni non rappresenta l’ostacolo principale, quanto piuttosto una valutazione generale sul rapporto tra costo e rendimento.