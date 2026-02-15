Ufficiale: ecco il quarto allenatore del Forest di Milenkovic, c’è l’annuncio

Il Nottingham Forest cambia ancora. Milenkovic e compagni sono già al quarto allenatore diverso in questa stagione

Per il Nottingham Forest questa doveva essere una stagione storica. Milenkovic e compagni lo scorso anno dopo una grande cavalcata, erano tornati in Europa dopo 30 anni. In realtà al City Ground regna il caos, con il Forest che ha annunciato il suo quarto allenatore stagionale. Dopo il clamoroso esonero di Espirito Santo, il breve interregno di Postecoglou, la parentesi Dyche, ecco Vitor Pereira. Il tecnico si è messo in mostra con il Wolverhampton in Inghilterra, ed ha firmato fino al 2027. Ecco l'annuncio