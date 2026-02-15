Per il Nottingham Forest questa doveva essere una stagione storica. Milenkovic e compagni lo scorso anno dopo una grande cavalcata, erano tornati in Europa dopo 30 anni. In realtà al City Ground regna il caos, con il Forest che ha annunciato il suo quarto allenatore stagionale. Dopo il clamoroso esonero di Espirito Santo, il breve interregno di Postecoglou, la parentesi Dyche, ecco Vitor Pereira. Il tecnico si è messo in mostra con il Wolverhampton in Inghilterra, ed ha firmato fino al 2027. Ecco l'annuncio
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Ufficiale: ecco il quarto allenatore del Forest di Milenkovic, c’è l’annuncio
altre news
Ufficiale: ecco il quarto allenatore del Forest di Milenkovic, c’è l’annuncio
Il Nottingham Forest cambia ancora. Milenkovic e compagni sono già al quarto allenatore diverso in questa stagione
© RIPRODUZIONE RISERVATA