Torreira svela: “Sogno di giocare in una squadra in particolare”

Le parole dell'ex viola sul suo futuro

Redazione VN 6 marzo - 21:40

Il centrocampista del Galatasaray ed ex Fiorentina, Lucas Torreira, continua a essere un punto di riferimento in Turchia, ma nel cuore conserva ancora un sogno che non ha mai nascosto: indossare la maglia del Boca Juniors.

Arrivato ormai al quarto anno con il Galatasaray, Torreira si è imposto come uno degli uomini chiave della squadra, confermando quella leadership e quell’intensità che i tifosi viola avevano già potuto apprezzare nella sua unica stagione a Firenze. Nonostante il presente solido in Turchia, però, il centrocampista uruguaiano non ha mai smesso di pensare al grande obiettivo della sua carriera.

Parlando a Elespectador.com, Torreira ha ribadito con grande sincerità il suo desiderio: «Il mio più grande desiderio è giocare per il Boca Juniors, l’ho sempre detto». Allo stesso tempo, il centrocampista ha ammesso una certa rassegnazione per una trattativa che non è mai realmente partita: «Però non posso continuare a dirlo se non mi vuole nessuno… Tutti conoscono il mio sogno, l’ho dichiarato 200 milioni di volte, ma mi sono stancato di ripeterlo».

Finora, infatti, non è arrivato alcun segnale dal club argentino: «Nessuno mi ha contattato o detto che c’è la possibilità di andarci». Per questo Torreira guarda avanti con pragmatismo, concentrandosi sulle squadre che gli dimostrano fiducia: «Ormai gioco dove mi vogliono e mi fanno sentire importante».

Resta comunque il peso di un sogno che potrebbe non realizzarsi: «A fine carriera mi rimarrebbe l’enorme rimpianto di non averci giocato, mi sentirò male. Ma non cambierà la vita».