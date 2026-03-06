A Gelsenkirchen il tempo sembra essersi riavvolto per Edin Dzeko. Da quando l’attaccante bosniaco ha salutato la Fiorentina per iniziare una nuova avventura con lo Schalke 04 nel mercato di gennaio, qualcosa è cambiato davvero. Lo raccontano le sue parole ma soprattutto lo confermano i numeri.
Dal megafono a eroe di Gelsenkirchen: Dzeko ancora decisivo con lo Schalke
L’ennesima conferma è arrivata nella sfida cruciale contro l’Arminia Bielefeld, una partita dal peso specifico enorme per la classifica e per le ambizioni del club di Gelsenkirchen. È bastato un lampo del bosniaco dopo appena un quarto d’ora per indirizzare la gara. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo la traversa ha respinto una conclusione ravvicinata, ma sulla ribattuta il più rapido di tutti è stato proprio Dzeko, che si è fatto trovare nel posto giusto al momento giusto e ha spinto in rete il pallone dell’1-0.
Un gol che ha deciso la partita e che ha permesso allo Schalke di portare a casa tre punti pesantissimi, nonostante qualche momento di tensione nel finale. La squadra ha resistito agli ultimi assalti degli ospiti e ha difeso il vantaggio minimo fino al triplice fischio, trasformando la rete dell’ex viola nel sigillo su una vittoria di enorme valore.
Il successo alimenta ulteriormente i sogni dello Schalke, che continua a guardare con fiducia alla corsa per il ritorno in Bundesliga. In attesa della partita del Paderborn 07, la formazione di Gelsenkirchen si gode infatti un momentaneo +4 sul terzo posto.
