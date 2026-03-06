Dal megafono a eroe di Gelsenkirchen: Dzeko ancora decisivo con lo Schalke

L’ennesima conferma è arrivata nella sfida cruciale contro l’Arminia Bielefeld, una partita dal peso specifico enorme per la classifica e per le ambizioni del club di Gelsenkirchen. È bastato un lampo del bosniaco dopo appena un quarto d’ora per indirizzare la gara. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo la traversa ha respinto una conclusione ravvicinata, ma sulla ribattuta il più rapido di tutti è stato proprio Dzeko, che si è fatto trovare nel posto giusto al momento giusto e ha spinto in rete il pallone dell’1-0.