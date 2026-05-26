Diego Tavano, agente di Edoardo Bove, ha parlato ai microfoni di DoppioPasso Podcast soffermandosi sul suo ambientamento a Firenze e il suo addio alla Fiorentina. Le sue parole:
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Tavano su Bove: “Firenze era casa, non l’avrebbe mai lasciata”
L’agente di Bove racconta il legame con Firenze: “Si era innamorato della città, non avrebbe mai voluto lasciarla”.
Non se ne sarebbe mai andato da Firenze. Da quando i fiorentini gli avevano aperto le porte di casa, si era sentito accolto e coccolato, sia prima che dopo l’intervento. Con il tempo si era innamorato della città, tanto da considerarla una seconda casa. Con l’abilitazione avrebbe forse potuto fare ritorno alla Roma, che rappresenta da sempre la sua casa, ma ripeto: non avrebbe voluto lasciare Firenze. Allo stesso modo in cui non si separerebbe mai da Roma, non avrebbe mai scelto di allontanarsi neppure da Firenze.
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