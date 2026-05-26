Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato a La Repubblica alla fine di una stagione che ha visto i rossoblù fuori dalle coppe dopo due anni tra Champions ed Europa League:
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VIOLA NEWS altre news ex viola Italiano: “Potrei lasciare Bologna. Conference coppetta? Ho le finali sul gozzo”
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Italiano: “Potrei lasciare Bologna. Conference coppetta? Ho le finali sul gozzo”
Italiano ribadisce tutta la sua voglia di trionfare in campo europeo, che sia in rossoblù o meno, dopo esserci andato vicino in viola
Quante percentuali ci sono che io rimanga? C’è anche la possibilità che io non rimanga, non lo nego. Come sapete, ci vedremo con la società e parleremo. Se il Napoli mi vuole davvero? Non lo so, stanno facendo esplorazioni su tanti allenatori. Avranno stima per il lavoro fatto in questi anni, di più non saprei che dire. Rischio di rimanere solo perché c'è un contratto? Non scherziamo nemmeno. Io voglio tornare in Europa. Vivo per dare emozioni e felicità alla gente, come l'anno scorso. Il Bologna ha la giusta filosofia per programmare bene, ottimizzare tutto ed evitare qualche errore che abbiamo fatto per costruire una squadra in grado di tornare in Europa senza dover fare i miracoli.
Vincere una coppa europea—
Allora: io rosico da morire per non essere andati in Europa, sia ben chiaro. Non ci dormo la notte. Io sono uno che da calciatore aveva giocato solo per la salvezza e certi stadi non li aveva mai visti. Il settimo posto era il mio sogno. La Conference non è una coppetta, avrei dato tutto per giocarla dopo due finali perse che ho ancora qui sul gozzo. La Conference, dico di più, è il vestito perfetto per il Bologna. Provare a vincerla deve essere il prossimo obiettivo.
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