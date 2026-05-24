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Maldini-Fenerbahce, la Turchia sogna: con lui può arrivare Stefano Pioli

Maldini-Fenerbahce, la Turchia sogna: con lui può arrivare Stefano Pioli - immagine 1
Stefano Pioli in Turchia? L'opzione diventerebbe concreta qualora dovesse arrivare al Fenerbahce la figura di Paolo Maldini
Matteo Torniai Redattore 

Una foto, un incontro e subito il mercato degli allenatori torna a infiammarsi. Nelle ultime ore ha fatto parecchio rumore lo scatto arrivato da Istanbul che ritrae Paolo Maldini insieme a Hakan Safi, uno dei candidati alla presidenza del Fenerbahce. Un’immagine che, inevitabilmente, ha acceso rumors e suggestioni sul possibile futuro dell’ex dirigente del Milan.

Secondo quanto riportato da la Repubblica, Safi avrebbe individuato proprio in Maldini l’uomo giusto a cui affidare il nuovo corso tecnico del club turco in caso di vittoria alle elezioni. Un progetto ambizioso, che punta a rilanciare il Fenerbahçe anche a livello internazionale attraverso una figura di enorme prestigio e carisma calcistico.

Ma non è tutto. Perché l’eventuale approdo di Maldini in Turchia potrebbe trascinare con sé anche un allenatore italiano: secondo MilanNews,  il nome più caldo sarebbe quello di Stefano Pioli. Tra i due il rapporto è solidissimo dai tempi dell’esperienza condivisa al Milan, culminata con la conquista dello Scudetto nella stagione 2021/22. Pioli, dopo la rescissione consensuale con la Fiorentina, è ora libero sul mercato-allenatori.

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