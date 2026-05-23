Vi ricordate di Berti? Su di lui ci sono anche dei club dall’Inghilterra

Il Cesena è una delle squadre che punta maggiormente sui propri giovani nel campionati cadetto. Uno di questi è Tommaso Berti, transitato anche dalla Fiorentina per una stagione. Il centrocampista, un po' a sorpresa, non fu riscattato dalla Fiorentina. Al Cesena ha fatto molto bene, ed il suo rendimento non è passato sottotraccia. Secondo il QN, ci sarebbe un club dalla Championship (la Serie B inglese), disposto ad offrire 4.5 milioni di euro. Anche in Serie A qualcuno potrebbe muoversi per Berti, con Frosinone e Bologna in prima fila.
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Tommaso Berti a Firenze non fu confermato. Adesso può finire in Inghilterra
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