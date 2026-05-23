I playout di Serie B hanno sancito la retrocessione del Bari, che non è riuscito a sorpassare l'ostacolo Sudtirol. Una prestazione senza sussulti o azioni degne di nota in cui l'ex portiere viola Cerofolini è stato l'unico che ci ha provato grazie ai suoi miracoli.
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Ex viola, i miracoli di Cerofolini non bastano. Il Bari sprofonda in Serie C
L'ex portiere viola MicheleCerofolini si è reso protagonista di una grande prestazione contro il Sudtirol
Eppure appena tre anni fa il Bari aveva l'occasione per tornare in Serie A, sfumata da un gol di Pavoletti allo scadere. Da quel momento il tracollo con ben quattro allenatori cambiati nel giro di pochi mesi. Ripartito quest'anno da Fabio Caserta, il Bari dopo 13 partite gli preferisce Vivarini. Con l'addio del ds Magalini torna in panchina Moreno Longo, che non riesce a evitare la retrocessione in Serie C.
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