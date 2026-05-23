Salah pronto a salutare Anfield. Il video dell’addio emoziona il tifo Reds

Domani sarà una gara storica per il Liverpool. I Reds devono ancora centrare la Champions League, battendo il Brentford di Kayode. Ma, a proposito di ex viola, i riflettori saranno tutti su Momo Salah. L'egiziano lascerà Anfield dopo 9 anni incredibili, con goal trofei e momenti che resteranno impressi nella memoria dei tifosi. Salah è stato omaggiato come merita sui social media del Liverpool, con un video che ha commosso i supporters Reds.