Sottil: “Le due vittorie consecutive un grande risultato, ora sotto con l’Inter”

Così Riccardo Sottil al termine di Cagliari-Lecce 0-2 ai microfoni di Dazn:
Il viola in prestito commenta la vittoria di Cagliari
Abbiamo ottenuto due vittorie consecutive fondamentali, dimostrando di essere sul pezzo e di concedere poco agli avversari. Grazie a questi sei punti abbiamo tirato giù alcune squadre, la lotta salvezza è apertissima. Adesso arriva l'Inter, ma noi l'affronteremo con l'entusiasmo giusto, trascinati dal calore del nostro pubblico. Si vinca o si perda, daremo sempre tutto.
