Dopo un'ottima stagione a Venezia, Nicolussi Caviglia era atteso al salto di qualità a Firenze. L'avventura in maglia viola è stata una delusione, con Pioli e Vanoli che non lo hanno mai considerato un vero titolare. E così a gennaio l'ex Juventus ha scelto il Parma per ripartire. Una ripartenza ottima, dato che nelle ultime due gare ha messo a segno due assist.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Nicolussi Caviglia, che impatto a Parma. Altro assist, ed i Ducali vincono
altre news
Nicolussi Caviglia, che impatto a Parma. Altro assist, ed i Ducali vincono
Nicolussi Caviglia si sta ritrovando a Parma. L'ex viola ha piazzato un assist decisivo nella gara contro il Verona
In particolar modo nella trasferta di Verona, Nicolussi ha messo un pallone perfetto per Pellegrino. I Ducali adesso hanno 29 punti, e la zona retrocessione è sempre più lontana. Il regista ancora non è diventato un titolare per Cuesta, ma il suo impatto è senza dubbio positivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA