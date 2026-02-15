Nicolussi Caviglia, che impatto a Parma. Altro assist, ed i Ducali vincono

Dopo un'ottima stagione a Venezia, Nicolussi Caviglia era atteso al salto di qualità a Firenze. L'avventura in maglia viola è stata una delusione, con Pioli e Vanoli che non lo hanno mai considerato un vero titolare. E così a gennaio l'ex Juventus ha scelto il Parma per ripartire. Una ripartenza ottima, dato che nelle ultime due gare ha messo a segno due assist.