Solomon, parla l’agente: “Manor vuole giocare. Cerchiamo una soluzione”

Manor Solomon con ogni probabilità, non rimarrà al Tottenham. Nonostante l'ex Fiorentina stia disputando una buona pre-season con gli Spurs, il suo futuro sarà altrove. La dirigenza viola non lo ha riscattato, e per Solomon si prospetta una nuova avventura. Il suo agente, Ronen Katzav, ha parlato a Sport5: