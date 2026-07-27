Manor Solomon con ogni probabilità, non rimarrà al Tottenham. Nonostante l'ex Fiorentina stia disputando una buona pre-season con gli Spurs, il suo futuro sarà altrove. La dirigenza viola non lo ha riscattato, e per Solomon si prospetta una nuova avventura. Il suo agente, Ronen Katzav, ha parlato a Sport5:
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VIOLA NEWS altre news ex viola Solomon, parla l’agente: “Manor vuole giocare. Cerchiamo una soluzione”
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Solomon, parla l’agente: “Manor vuole giocare. Cerchiamo una soluzione”
Manor Solomon è pronto a cambiare squadre, dopo essere tornato al Tottenham
"Prossima stagione? Non mi piace speculare. Ci resta più di un mese nella finestra di calciomercato. L'obiettivo è che sia un trasferimento definitivo. Statisticamente parlando, l'ultima settimana della finestra è la più intensa. Manor vuole giocare ed essere incisivo"
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