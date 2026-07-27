Il Besiktas sogna: “Italiano ha incontrato Salah. Sta andando tutto bene”

Il Besiktas vuole tornare a recitare un ruolo da protagonista nel campionato turco. Per farlo si è affidato a Vincenzo Italiano, ma non solo. Il Besiktas vuole chiudere un grande colpo, quello di Momo Salah , rimasto svincolato dopo i 9 anni al Liverpool. Il presidente del club, Onder Ozen, ha confermato i contatti con l'ex Fiorentina:

"Il nostro club è entrato in contatto con una super star tra i calciatori più importanti del mondo, come Mohamed Salah. Abbiamo visto il potenziale di commercializzazione grazie alla sua fama intercontinentale. Nelle prime fasi delle discussioni, in totale ci siamo incontrati 2 volte io, una volta Italiano, con Salah. Fin qui la parte tecnica è stata discussa e tutto è andato molto fluido"