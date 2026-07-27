Brutte notizie per l'ex difensore della Fiorentina, Glenn Hysen. Lo svedese ha giocato a Firenze tra tra il 1987 ed il 1989, sotto la gestione Eriksson. Hysen ha confessato di essere affetto dal morbo di Parkinson, in un'intervista a Hant:
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L’ex viola Hysen ha il Parkinson: “Non è pericoloso, ma bisogna curarlo”
Brutte notizie per l'ex difensore viola Hysen, affetto dal morbo di Parkinson
Non è pericoloso, ma bisogna curarlo. Prendo delle medicine 3-4 volte al giorno, sotto forma di compresse. Non è pericoloso, ma bisogna curarlo. Non sono il tipo che si scava la fossa da solo per trovare qualcosa. Non ho problemi con questo, non è un grosso problema, si continua.
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