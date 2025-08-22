Sfida da ex per Folorunsho: “Niente ansia. Darò dei consigli utili per vincere”

Viola News
Domenica la Fiorentina incontrerà nuovamente Micheal Folorunsho. L'ex centrocampista viola lancia la sfida
Redazione VN

Ieri, l'ex viola Micheal Folorunsho si è presentato a Cagliari, spendendo belle parole per la Fiorentina. Proprio la formazione di Pioli sarà l'occasione per esordire con la nuova maglia rossoblù in campionato, visto che in Coppia Italia è partito titolare nella vittoria ai rigori con la Virtus Entella.

Oggi, invece, tramite i microfoni di Sky Sport ha raccontato le sue prime impressioni sulla propria squadra, all'antivigilia della sfida contro gli ex compagni. Ecco le sue parole:

"Siamo pronti a dare tutto in campo, visto che è la prima giornata di campionato davanti ai nostri tifosi. Vogliamo regalargli subito una grande gioia. Faremo tutto il possibile per ottenere una vittoria e festeggiarla con la nostra gente."

"Darò dei consigli ai mie compagni"

"Giocare contro la Fiorentina non mi crea nessun tipo d'ansia. Sicuramente consiglierò ai miei nuovi compagni come marcare determinati giocatori viola e come muoversi contro di loro. Tutti consigli utili per guadagnarci la vittoria finale."

