Sfida da ex per Folorunsho: “Niente ansia. Darò dei consigli utili per vincere”

Ieri, l'ex viola Micheal Folorunsho si è presentato a Cagliari, spendendo belle parole per la Fiorentina. Proprio la formazione di Pioli sarà l'occasione per esordire con la nuova maglia rossoblù in campionato, visto che in Coppia Italia è partito titolare nella vittoria ai rigori con la Virtus Entella.

"Siamo pronti a dare tutto in campo, visto che è la prima giornata di campionato davanti ai nostri tifosi. Vogliamo regalargli subito una grande gioia. Faremo tutto il possibile per ottenere una vittoria e festeggiarla con la nostra gente."