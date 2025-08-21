Viola News
Folorunsho: “Fiorentina una bella parentesi. Lì ho giocato spesso in ruoli non miei”

Michael Folorunsho è stato presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore del Cagliari
L'ex centrocampista della Fiorentina Michael Folorunshoè stato presentato come nuovo giocatore del Cagliari in conferenza stampa. Il giocatore ha parlato della sfida di domenica prossima proprio contro la sua ex squadra:

Non mi crea particolari ansie giocare contro la mia ex squadra, è stata una bella parentesi della mia carriera. Ci stiamo preparando bene, facendo del nostro meglio sempre. Siamo pronti per questo esordio in campionato.

Sul ruolo

A me piace essere un centrocampista offensivo, io proverò sempre a fare degli inserimenti. Al mister piace questa mia caratteristica e la sfrutteremo per mettere in difficoltà la Fiorentina. Ma sono generoso, non rifiuto mai di giocare in qualsiasi posizione. A Firenze ho giocato molto più spesso in ruoli in cui non mi trovavo a mio agio, ma con la mia duttilità mi sono sempre messo a disposizione del mister.

Il Cagliari senza Zortea e Piccoli

Abbiamo perso due giocatori importanti, non dobbiamo mentire. Nel calcio ognuno prende le proprie decisioni e facciamo loro un grosso in bocca al lupo. Abbiamo un mister preparato e sono sicuro che faremo bene con gli altri giocatori della rosa.

