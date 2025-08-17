La prima sfidante della Fiorentina in campionato, il Cagliari, ha vinto in Coppa Italia contro la Virtus Entella. Ecco le parole del tecnico rossoblu Fabio Pisacane al termine della partita, su Sebastiano Esposito e l'ex viola Folorunsho.
Pisacane su Esposito: "Può fare meglio di oggi". Poi esalta Folorunsho
Folorunsho? Sono contento della sua prova, lui è un giocatore che non molla mai. Spero che sia solo prima di tante belle partite per lui. Sono contento della sua prestazione. Esposito? Lui ha visto l’ambiente di Cagliari e sono sicuro che farà sempre meglio. Lui si esalta con un pubblico come quello di Cagliari
